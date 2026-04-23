Truffe assicurative a Palermo, inchiesta su 60 soggetti

La Guardia di Finanza di Palermo ha notificato cinque inviti a rendere interrogatorio preventivo, ai sensi dell’articolo 291, comma 1 quater del codice di procedura penale, nei confronti di altrettanti indagati coinvolti in un’inchiesta su presunte truffe ai danni di compagnie assicurative. I soggetti risultano indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere, falsità ideologica in atti pubblici e condotte fraudolente finalizzate all’ottenimento di indennizzi.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo, hanno consentito di individuare un sistema articolato basato sulla simulazione di incidenti stradali e sulla produzione di certificazioni sanitarie non veritiere. Nel biennio 2023-2024, il danno economico accertato ammonterebbe a oltre 110 mila euro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto sodalizio criminale sarebbe composto da oltre 60 persone, tra cui un medico in servizio presso il pronto soccorso di una struttura ospedaliera cittadina, un operatore socio sanitario, il titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche e due soggetti incaricati di organizzare i falsi sinistri.

Il meccanismo prevedeva l’utilizzo di persone con lesioni reali, maturate in contesti diversi, che si presentavano al pronto soccorso con documenti riferiti ad altri soggetti, indicati come vittime degli incidenti simulati. “Gli accertamenti sanitari venivano ripetuti sistematicamente dagli stessi individui”, emerge dagli atti, con accessi facilitati e tempi di attesa ridotti grazie alla complicità interna.

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