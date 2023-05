Truffatore si finge prete per estorcere denaro a Messina

Truffatore si finge prete per estorcere denaro: allerta nel quartiere di Provinciale.

Un truffatore ha preso di mira il quartiere di Provinciale, cercando di raggirare i residenti con una nuova tattica. Fingendosi vice parroco, l’uomo bussa alle porte delle abitazioni e chiede denaro per una presunta bambina malata. Questo individuo è già stato denunciato alle Forze dell’Ordine in passato, ma è tornato all’azione. In precedenza, si era presentato come membro di un’associazione umanitaria, ma ora si fa passare per don Angelo, stretto collaboratore di don Bartolo, il vero sacerdote della chiesa Santa Maria di Gesù.

Nonostante la sua aria gentile, valigetta in mano e abiti scuri e distinti, dietro questa facciata si cela un truffatore. Diverse famiglie del quartiere sono cadute nella sua trappola, convinte di donare per una causa benefica. In alcuni casi, l’uomo ha persino benedetto le case che visitava, ingannando ulteriormente le persone.

La situazione ha spinto don Bartolo a intervenire, avvertendo la comunità tramite un messaggio diffuso via cellulare. L’appello invita a diffondere l’allerta sul truffatore che si presenta come prete nel quartiere di Provinciale e chiede soldi per un intervento chirurgico di una bambina. È già noto alle forze dell’ordine. Si raccomanda di diffondere l’avviso tra i condomini e gli amici, nonché di consigliare agli anziani di non aprire le porte.

© Riproduzione riservata.