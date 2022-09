Truffa – Vendita di PC online, due persone denunciate

A seguito di celere attività investigativa, gli agenti del Commissariato di P.S. di Pachino hanno denunciato per il reato di truffa un uomo di origine irachena di 58 anni e un giovane del Bangladesh di 26 anni, residenti rispettivamente in provincia di Milano ed in provincia di Napoli.

I due denunciati avevano venduto alla vittima, avvalendosi di una piattaforma di vendita online, un PC ricevendo la somma di 356 euro. Una volta effettuato il pagamento, però, la vittima non ha mai ricevuto il PC acquistato e pertanto ha denunciato alla polizia la truffa subita.