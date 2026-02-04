Truffa sui rimborsi farmaceutici, il Tribunale emette cinque condanne

Si è concluso con cinque condanne, quattro assoluzioni piene e numerose prescrizioni il processo denominato “Apotheke”, relativo a un articolato sistema di indebiti rimborsi farmaceutici ai danni dell’Asp di Messina. I fatti contestati riguardano un arco temporale compreso tra il 2016 e il febbraio 2020 e ruotano attorno a prescrizioni irregolari, riconducibili anche a pazienti deceduti o inesistenti, che avrebbero generato rimborsi per importi rilevanti.

La sentenza è stata letta nel tardo pomeriggio di ieri dalla presidente della prima sezione penale del Tribunale, Adriana Sciglio. Nel procedimento l’Asp di Messina si è costituita parte civile, rappresentata dall’avvocato Salvatore Sorbello. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, aveva avuto un forte impatto sul sistema sanitario provinciale al momento della sua emersione.

In fase di requisitoria, la pubblico ministero Francesca Bonanzinga aveva chiesto sette condanne e due assoluzioni, oltre alla dichiarazione di prescrizione per diversi capi d’imputazione. In origine erano dodici gli imputati, accusati a vario titolo di truffa, falso, anche in forma associativa, ed esercizio abusivo della professione. Tra questi figuravano il farmacista Sergio Romeo e cinque medici di medicina generale, oltre a collaboratori della farmacia e a un soggetto indicato come incaricato della raccolta delle ricette. Nel corso del procedimento tre imputati sono deceduti.

Il Tribunale ha condannato Sergio Romeo a sei anni e tre mesi di reclusione e a una multa di 2.300 euro; Rosario Palmeri, Sergio Romano e Stefania Samperi a un anno e due mesi ciascuno; Basilio Cucinotta a due anni di reclusione e a una multa di 800 euro. Per tutti, ad eccezione di Romeo, la pena è stata sospesa. Disposte anche pene accessorie e la confisca delle somme sequestrate, oltre a una provvisionale di 100 mila euro in favore dell’Asp.

Sono stati invece assolti con formula piena Filippo Gregorio Cutrì, Salvatore De Domenico, Santi Ielo e Valentina Costanzo. Per altri capi d’imputazione sono state dichiarate prescrizioni.

