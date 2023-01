Truffa online dei “Carabinieri”: cittadini messinesi ingannati con minacce di arresto per reati informatici

In questi giorni, i cittadini di Messina sono stati oggetto di una truffa online, in cui i cyber criminali si sono finti rappresentanti degli organi di polizia per ingannare le loro vittime. La truffa si concretizza in una serie di e-mail inviate con l’intestazione dei “Carabinieri” che contengono minacce di arresto per reati informatici, come pedopornografia, pedofilia, cyberpornografia, esibizionismo e traffico sessuale.

Nelle e-mail, i truffatori si presentano come “signora Teo Luzi, direttore del dipartimento di Polizia postale e delle comunicazioni, capo della Brigata per la protezione dei minori (BPM)” e affermano di aver effettuato un sequestro informatico a seguito di un’infiltrazione informatica. Le vittime vengono quindi minacciate di sanzioni legali e di arresto se non forniscono giustificazioni per i loro presunti reati entro 72 ore.

E’ importante sottolineare che queste e-mail sono false e non devono essere prese in considerazione. Gli organi di polizia non utilizzano questi metodi per comunicare con i cittadini e non richiedono mai informazioni personali o denaro tramite e-mail. Se si riceve una e-mail sospetta, è importante non cliccare sui link o fornire informazioni personali e segnalare immediatamente l’accaduto alle autorità competenti.

Inoltre, è sempre importante essere cauti per qualunque messaggio di posta elettronica che chiede informazioni personali o denaro, e di non cliccare mai su link sospetti in e-mail o messaggi di testo.