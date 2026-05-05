Truffa a Palermo, noleggiavano auto per poi rivenderle, 21 imputati

I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno notificato a 21 indagati la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, nell’ambito di un’inchiesta su presunte attività di falso, autoriciclaggio e appropriazione indebita. Gli imputati, residenti in Sicilia e in diverse aree del territorio nazionale, sono accusati di condotte illecite per un valore complessivo di circa 1,47 milioni di euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e condotte dalla Compagnia di Bagheria, avrebbero individuato un sistema organizzato basato sul noleggio di autovetture, anche di lusso, successivamente reimmatricolate mediante atti di vendita falsificati. I veicoli sarebbero stati poi ceduti a concessionarie tramite documentazione non autentica, rendendone complessa la tracciabilità.

Secondo quanto ricostruito, il meccanismo avrebbe consentito profitti illeciti derivanti dalla differenza tra i costi iniziali di noleggio, spesso limitati alle prime rate, e i ricavi ottenuti dalla rivendita a prezzo di mercato. I reati contestati avrebbero coinvolto numerose società di autonoleggio e oltre 80 automobilisti inconsapevoli.

Il principale indagato, già detenuto, è stato condannato in via definitiva il 17 novembre 2024 a otto anni di reclusione. L’attività investigativa successiva ha portato all’individuazione di ulteriori 20 soggetti ritenuti coinvolti, che avrebbero facilitato le operazioni anche presso società di noleggio situate negli aeroporti dell’isola e in città come Napoli, Roma e Torino.

Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni e della collaborazione delle autorità tedesche per il recupero di uno dei veicoli trasferiti all’estero. Disposti sequestri patrimoniali e di beni, tra cui una Maserati Levante e diverse Audi, successivamente confiscati o restituiti alle società proprietarie.

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