Trovato uomo senza vita presso l’ex biglietteria marittima a Messina

Un corpo privo di vita è stato scoperto questa mattina all’interno dell’ex biglietteria della stazione marittima situata in via Don Blasco, a Messina. La struttura, un tempo utilizzata per l’imbarco dei mezzi sui traghetti, si trova di fronte alle invasature del porto. Il ritrovamento è avvenuto a seguito della segnalazione di un cittadino alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 insieme agli agenti della Polfer. Presenti anche il medico legale incaricato degli accertamenti e il magistrato di turno, attesi per procedere con gli adempimenti previsti in questi casi. Le indagini sono in corso per accertare l’identità della persona deceduta e per comprendere le cause del decesso.

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un uomo di circa cinquant’anni, di origine straniera. Non è ancora possibile stabilire se la morte sia stata provocata da cause naturali o da un evento di natura violenta. Il soggetto, stando alle prime informazioni raccolte, era conosciuto come presenza abituale nella zona, spesso frequentata da persone senza fissa dimora, specialmente nelle ore notturne.

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo, anche attraverso eventuali testimonianze e l’analisi di immagini registrate da eventuali sistemi di videosorveglianza attivi nei dintorni dell’area portuale.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁