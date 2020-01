Tripoli – Rifacimento manto stradale ex strada provinciale 122 Patti – San Piero Patti

“Non è la prima volta che chiediamo interventi di messa in sicurezza sulla SP 122, che rappresenta ancora il collegamento più importante per i cittadini di Patti che devono recarsi nella frazioni di Gallo e Camera, di recente la strada è stata oggetto di lavori, questo ha comportato un peggioramento delle condizioni del manto stradale, rappresentando seri pericoli per quanti percorrono questa strada.

L’amministrazione comunale e l’UTC interloquiscano con gli uffici preposti a Messina e richiedano immediati interventi.”

Il sottoscritto Tripoli Filippo consigliere comunale e capo gruppo della lista Patti Futura premesso che la strada provinciale 122 Patti-San Piero Patti è stata oggetto recentemente di lavori per il passaggio del metano, che detti lavori hanno a dir poco peggiorato la situazione del già dissestato e più volte segnalato, manto stradale, che tale situaziane rappresenta un serio pericolo per quanti giornalmente percorrono la strada in questione, che la stessa rappresenta la via di collegamento principale e più importante tra il centro e le contrade di Gallo e Camera,

Considerato che i lavori sono terminati già da alcune settimane, che il rifacimento del manto stradale oggetto dei lavori non è stato del tutto ripristinato, che i residenti delle frazioni Gallo e Camera lamentano la totale assenza degli enti preposti alla manutenzione e messa in sicurezza dell’importante strada.

Si chiede alla S. V. di avviare da subito una serrata interlocuzione presso la città metropolitana al fine di ripristinare e mettere in sicurezza la strada provinciale Patti – San Piero Patti con particolare riferimento al tratto oggetto dei lavori.

Il Consigliere Comunale

Destinatari: Sindaco della città di Patti, Presidente del Consiglio Comunale, Segretario Generale

epc. Al dirigente dell’UTC di Patti