Tripoli: “Predisporre un progetto da inserire nel prossimo piano triennale delle opere pubbliche”

“Questa mattina abbiamo presentato una  interrogazione per sollecitare ulteriormente l’immediata messa in sicurezza della via Pertini, questa è un’importante arteria comunale anche grazie  alla presenza di numerose aziende. Capiamo  bene, che la mancata approvazione del bilancio 2021 , rappresenterebbe  un motivo ostativo per intervenire. Intanto  riteniamo importante prevedere nel piano triennale delle opere pubbliche l’inserimento di un apposito progetto per la risoluzione definitiva del problema”

Premesso che la via Pertini rappresenta un’importante via di collegamento con le zone dell’entroterra e con l’importante snodo di via Croce Segreto, che la stessa è parecchio trafficata, grazie alla presenza di alcune importanti aziende artigiane  locali raggiungibili solo grazie alla strada in questione, che più volte è stato segnalato dallo scrivente, lo stato nella quale versa la strada comunale richiedendone l’immediato intervento, considerato che lo stato di degrado derivante da un’evidente  smottamento verso valle  rappresenta disagi e pericolo per quanti giornalmente la percorrono, interroga la S.V

Se e quando si intende asfaltare  la  stessa al fine di eliminare nell’immediato il pericolo,

Se è  in atto la predisposizione di un progetto allo scopo di reperire  i  fondi necessari per la palificazione dell’area eliminando definitivamente il problema.

Il consigliere comunale Filippo Tripoli

Destinatari: Sindaco della città di Patti, Presidente del Consiglio Comunale, Segretario Generale, Dirigente dell’ UTC.