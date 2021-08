Tripoli – “Patti sulla strada del dissesto”

Tripoli: “La bocciatura del piano tari ha rimesso la città di Patti sulla strada del dissesto, che, invece, era stato evitato grazie all’avvio della procedura di riequilibrio”.

“E’, evidentemente, il clima da campagna elettorale che ha inasprito ancor di più i rapporti all’interno del civico consesso, convincendo una parte dei consiglieri (9 nello specifico) che fosse per loro più utile mettere in crisi finanziaria l’Ente, incuranti che tale atteggiamento avrebbe avuto effetti negati sui cittadini, utenti e creditori, e non sull’amministrazione come da loro auspicato”. Il capo gruppo di Patti Futura, però, ci crede ancora che il Comune possa essere salvato e lancia un appello al senso di responsabilità di tutti: “un’auspicabile proroga per la presentazione del bilancio 2021 da parte della regione potrebbe rimettere in discussione tutto ed offrire una ciambella di salvataggio, con la possibilità di riproposizione del Piano Tari in aula. In tale prospettiva, già domani, chiederò un incontro con il responsabile del settore economico finanziario, per capire i termini della questione e se l’eventuale proroga concederà spazi ad eventuali atti d’indirizzo per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, scongiurando il peggio. Ritengo – continua il consigliere Tripoli – sia un’occasione imperdibile per ritrovare la bussola, in un clima di rinnovata serenità , per mettere da parte ogni strumentalizzazione elettorale e concentrarci solo sulle questioni amministrative, con lucidità e nell’interesse esclusivo di Patti e dei pattesi. Potremmo avere, tutti, una seconda possibilità , non sprechiamola”.