Tripoli – Nuove proposte per gli amici a 4 zampe!

Tripoli – Nuove proposte per gli amici a 4 zampe!

Approvata all’unanimità la mozione contenente le nuove proposte, che l’amministrazione dovrà tenere in considerazione al rinnovo della convenzione veterinaria , in atto tra il comune di Patti e due studi veterinari locali.

La mozione è stata presentata dal consigliere Filippo Tripoli del gruppo Patti Futura: “nelle scorse settimane ho avuto una serrata interlocuzione con le volontarie che si occupano del contrasto al fenomeno del randagismo e della tutela dei tanti cuccioli, che continuano ad essere abbandonati sul territorio comunale.

In un periodo di emergenza, dovuto alla pandemia, c’è stato chi ha continuato a lavorare per la risoluzione di questo annoso problema, immaginiamo che nessuno se ne fosse occupato, che situazione ci saremmo ritrovati ? La nostra comunità ha la fortuna di avere diverse associazioni, sempre attente e vicine al settore animalista e di questo dobbiamo esserne grati. In questi mesi sono punto di riferimento: le signore Mariella Sarri e Avellino Adriana.

Su sollecitazione delle due volontarie, abbiamo elaborato una mozione contenente delle linee guida in vista del rinnovo della futura convenzione.

Il lavoro professionale svolto dagli studi veterinari, assieme agli sforzi posti in essere dal nostro comando di polizia municipale, deve viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda di chi detiene il polso della situazione, e questi , non possono che essere le volontarie e le associazioni presenti sul territorio comunale. Questa interlocuzione ha riacceso l’attenzione sulla necessità di dotare  il nostro ente di un apposito regolamento, atto  a disciplinare l’importante settore. In queste settimane stiamo lavorando sulla predisposizione di una bozza.”

L’amministrazione si è in fine mostrata disponibile a rivedere alcuni aspetti della convenzione, sempre che gli stessi rientrino nelle spese che dal futuro bilancio potranno sostenersi.