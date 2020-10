Tripoli: “Dea di 1°livello! Questo l’obbiettivo del mondo politico e dell’associazionismo Pattese e Nebroideo”

Il capo gruppo di Patti Futura Tripoli Filippo che assieme ai colleghi: Cimino, Impalà , Gregorio Nardo, Prinzi e Di Santo esprime piena soddisfazione, a margine della seduta di consiglio comunale tenutosi in seduta straordinaria in piazza Mario Sciacca ieri sera.

“A seguito della nostra richiesta di convocare un consiglio aperto alla presenza del mondo dell’associazionismo, si sono accesi dei riflettori sulle problematiche della sanità , con particolare riferimento al nostro Ospedale Barone Romeo, punto di riferimento per un comprensorio di oltre 100 mila utenti.”

Importanti gli interventi dei rappresentanti del Rotary e dei Lions, di Cittadinanza Attiva e del cappellano del Barone Romeo in rappresentanza del Vescovo di Patti Mons. Giombanco, anche la presenza del presidente del consorzio Tindari Nebrodi e della neo associazione Areté, che ha presentato un importante documento allegato agli atti della seduta, hanno senza dubbio dato un chiaro segnale di interesse a 360° sulla sanità locale, affinché si lotti con tutte le forze per far sì che il Barone Romeo sia classificato Dea di 1°livello.

L’opposizione ha richiesto un aggiornamento dei lavori, atti a coinvolgere i cittadini e le altre forme di rappresentanza, come le consulte e i sindacati.

Non sono mancate le polemiche per le assenze della deputazione regionale, in parte giustificate da una mancata corrispondenza dovuta a problemi tecnici.

“Siamo convinti che non esiste un solo deputato regionale che non abbia a cuore il miglioramento della sanità in Sicilia, è inevitabile il confronto per questi tutti auspichiamo una netta presa di posizione dei nostri rappresentanti regionali, lo si è chiesto anche con toni forti, che vogliono avere ed hanno un solo obbiettivo, tenere sveglia la politica, sempre e non solo a ridosso delle campagne elettorali.”

Il capo gruppo di “Patti Futura”

Filippo Tripoli