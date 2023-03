Tre scosse di terremoto alle Eolie: preoccupazione tra gli abitanti di Filicudi e Alicudi

Tre scosse di terremoto hanno colpito le isole Eolie in poco meno di due minuti, suscitando preoccupazione tra gli abitanti di Filicudi e Alicudi. Le scosse sono avvenute in una zona sismica attiva, ma fortunatamente non hanno causato danni a persone o cose.

La scossa più intensa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle 9:59:32, in prossimità della costa di Filicudi, ad una profondità di 6 chilometri. La scossa è stata preceduta da altre due scosse, di magnitudo 1.8 e 2.1, sempre nella stessa zona, ma ad una profondità di 2 e 8 chilometri rispettivamente. Tali eventi sismici sono stati seguiti da altri due il giorno precedente, di magnitudo 2.3 e 2.4.

La Protezione Civile ha monitorato la situazione senza rilevare alcun danno a persone o cose, anche grazie al fatto che gli abitanti delle isole si sono prontamente riversati in strada, in attesa che la situazione tornasse alla normalità .

L’arcipelago delle Eolie, situato al largo della costa nord-orientale della Sicilia, è un’area sismica attiva e già in passato ha subito terremoti di una certa entità . La Protezione Civile, pertanto, consiglia agli abitanti delle isole di seguire le linee guida in caso di eventi sismici, come riportato sul sito web dell’istituzione.

In ogni caso, la situazione alle Eolie sembra essere tornata alla normalità . La Protezione Civile continuerà a monitorare la situazione sismica dell’area, in modo da garantire la sicurezza degli abitanti delle isole.

