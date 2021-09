Trasporto scolastico gratuito o semigratuito a Capo d’Orlando, le domande entro il 15 ottobre

Scade il 15 ottobre il termine per la presentazione delle domande per usufruire del servizio di trasporto gratuito o semigratuito per gli studenti delle scuole superiori. La richiesta può riguardare sia il servizio urbano che extraurbano.

Al modello di domanda, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Capo d’Orlando, all’ufficio Pubblica Istruzione di piazza IV luglio o all’URP, devono essere allegati copia del documento di identità , codice fiscale e attestazione ISEE (quest’ultima solo per il servizio urbano).

Come comunicato in precedenza, invece, la domanda per usufruire del servizio di trasporto gratuito degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Capo d’Orlando scade il 30 settembre.