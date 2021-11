Trasporto pubblico locale – Falcone: «Più di 19 milioni per rinnovare flotta bus»

Più di 19 milioni di euro per acquistare 90 nuovi autobus del trasporto pubblico siciliano. Il dipartimento Infrastrutture ha emanato una manifestazione d’interesse rivolta a tutte le aziende che si occupano dei collegamenti locali e regionali su gomma, al fine di assegnare i contributi del Fondo Investimenti 2019 per l’acquisto di nuovi veicoli.Â

«In questi quattro anni – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone – il governo Musumeci ha già acquistato circa 500 nuovi bus per il trasporto pubblico locale, mettendo in campo un’organica strategia di rinnovo della flotta che ogni giorno percorrono le strade dell’Isola. Abbiamo orientato i nostri sforzi su una svolta in chiave green, con l’obiettivo di rendere più confortevole il servizio mediante veicoli sempre più moderni e tecnologicamente evoluti.

Per le aziende del Tpl, adesso, creiamo l’opportunità di rottamare i bus più vecchi, sino alla categoria Euro 3, sostituendoli grazie al contributo a disposizione della nostra Isola, ma anche con precise garanzie di legge e un cofinanziamento che porterà le società ad assumere precisi oneri a tutela della validità dell’investimento. I nuovi bus dovranno essere infine equipaggiati per ottimizzare l’accesso agli utenti a mobilità ridotta, oltre a disporre di efficaci sistemi di controllo, localizzazione e validazione elettronica».