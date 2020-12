Trasporti locali – M5S: “Oltre 29 mln di euro per Messina per rinnovo parco autobus”

“Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni sul decreto interministeriale proposto dal MIT che prevede l’erogazione di 1,150 miliardi di euro per tutti i Comuni sopra i 100mila abitanti, dal 2019 al 2033 per i piani urbani sulla mobilità sostenibile. Per la Città Metropolitana di Messina parliamo di risorse pari ad oltre 29 milioni di euro”.

E’ quanto affermano in una nota le deputate e i deputati messinesi del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Barbara Floridia, Grazia D’Angelo, Antonella Papiro, Antonio De Luca e Valentina Zafarana.

“Si tratta del completamento dell’attuazione del Piano Nazionale Strategico della MobilitĂ Sostenibile che finanzia Regioni e Comuni per l’acquisizione di nuovi bus per migliorare la qualitĂ del servizio per i cittadini e promuovere la mobilitĂ green”, continuano i pentastellati.

“Con queste risorse le Regioni e gli Enti locali potranno acquistare e rinnovare il parco bus, principalmente ad alimentazione sostenibile, ed archiviare la stagione dei bus obsoleti e altamente inquinanti. Si migliora la qualità dell’aria e l’efficienza del servizio per i cittadini.

La promozione di una mobilitĂ ecosostenibile con risorse pari ad oltre 29 milioni di euro per la CittĂ Metropolitana di Messina consentirĂ non solo di ridurre le emissioni nocive e il superamento dei livelli di particolato nell’aria, ma anche di rilanciare la produzione e l’occupazione nella filiera industriale degli autobus. Il trasporto pubblico locale Ăš uno dei settori che piĂč ha pagato il prezzo della pandemia. Con queste risorse puntiamo ad una riforma complessiva del settore e ad uno sviluppo sostenibile per le città ”.