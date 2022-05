Trasporti – Falcone: «Al mare in treno, confermate le linee speciali in Sicilia»

Al mare o alla scoperta della Sicilia in treno. Confermati anche per l’estate 2022 i convogli speciali di Trenitalia commissionati dalla Regione Siciliana, Taormina Line, Cefalù Line e Barocco Line e i “Link” in bus per raggiungere le mete turistiche più gettonate dell’Isola.

«Il governo Musumeci – sottolinea l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Marco Falcone – aveva visto giusto. Dopo gli ottimi risultati di gradimento e di fruizione ottenuti l’anno scorso, assieme a Trenitalia, a Fce, Asm Taormina e Amts Catania, in un’ottica di intermodalità , anche questa estate riproponiamo con convinzione i collegamenti che consentiranno ai turisti e ai siciliani di raggiungere le località più attrattive e visitare le meraviglie della Sicilia senza ricorrere all’auto. La “cura del ferro”, su cui il governo regionale sta investendo puntando sulla sostenibilità , dimostra che anche da noi si può viaggiare e fare turismo utilizzando il treno, garantendo efficienza e commisurando il servizio alle esigenze dei territori e dei passeggeri. Tra l’altro – aggiunge Falcone – aumenterà progressivamente il comfort offerto sui convogli grazie alla progressiva entrata in servizio di ulteriori nuovi e moderni treni regionali Pop e Blues, oltre a quelli già in attività ».

Confermato il Taormina Line, attivo fino al 31 ottobre, con 6 collegamenti aggiuntivi, nei giorni festivi, fra la stazione di Catania Centrale e Letojanni con fermate ad Acireale, Giarre-Riposto e Taormina-Giardini e il Taormina Link che collega invece la stazione di Taormina-Giardini alla Perla dello Jonio grazie ai bus di Asm Taormina. Confermato anche l’Etna Link che, con servizi di Ferrovia Circumetnea in partenza dalla stazione di Giarre-Riposto offre il collegamento sino a Piano Provenzana, a 1800 mt sull’Etna.

Torna anche il Cefalù Line che collega l’aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi e la città di Palermo a Cefalù con 30 corse aggiuntive nei giorni festivi e 12 in più il sabato.

Confermato, inoltre, il Barocco Line (fino al 4 settembre) che, con 17 collegamenti attivi nei giorni festivi, permetterà di scoprire la Val di Noto e le sue meraviglie, con fermate a Siracusa, Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Ragusa, Donnafugata.

Attivo, garantendo una sempre maggiore intermodalità , pure il Fontanarossa Airlink, il servizio combinato treno+bus nato dalla collaborazione tra Trenitalia e Amts Catania, che consente di raggiungere comodamente l’aeroporto catanese dalla fermata ferroviaria.