Trasporti, Ast pubblica il nuovo bando per 73 conducenti

L’Azienda Siciliana Trasporti si prepara a pubblicare entro la fine della settimana il nuovo bando di concorso per l’assunzione di 73 autisti, dopo l’interruzione della precedente procedura avvenuta nei mesi scorsi. La ripartenza è stata resa possibile dall’emendamento approvato dall’Assemblea regionale siciliana, che consente all’azienda di procedere in deroga alle limitazioni sulle assunzioni introdotte per enti e società partecipate.

La selezione ripartirà integralmente e porterà alla formazione di una graduatoria destinata, secondo le previsioni dell’azienda, a essere utilizzata anche oltre i primi 73 candidati. Il presidente dell’Ast, Luigi Genovese, ha spiegato: «Partecipare sarà importante anche se non si entrerà subito fra i primi 73 vincitori. È certo infatti che da questa graduatoria ci sarà uno scorrimento di almeno una cinquantina di posizioni entro qualche mese».

L’ampliamento delle assunzioni è legato all’arrivo dei nuovi mezzi aziendali. Attualmente una parte del servizio viene svolta attraverso il sistema del “nolo a caldo”, che comprende autobus e conducenti forniti da operatori esterni. Con l’immissione in servizio dei bus di proprietà dell’Ast, sarà necessario incrementare il personale di guida. Finora sono stati acquistati 49 autobus e ulteriori forniture sono previste nei prossimi mesi.

Tra le novità del bando figurano modifiche ai criteri di attribuzione dei punteggi. Rimarrà il riconoscimento dell’esperienza maturata nel trasporto pubblico locale, ma sarà previsto un ulteriore punteggio per chi ha prestato servizio esclusivamente nel trasporto extraurbano gestito dall’Ast. La misura punta a valorizzare il personale interinale e a ridurre i margini di discrezionalità nella valutazione dei titoli.

Qualora le domande superassero quota 400, sarà organizzata una prova preselettiva affidata a un’agenzia esterna. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale saranno concessi 30 giorni per la presentazione delle candidature, con conclusione dei termini prevista alla fine di settembre. L’obiettivo è completare la procedura entro il 15 novembre, data fino alla quale è stata prorogata la permanenza in servizio degli attuali lavoratori interinali.

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