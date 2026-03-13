Trapani, medici in formazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico

Un programma di formazione dedicato all’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 prende avvio nella provincia di Trapani con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali dei professionisti sanitari e sostenere il processo di innovazione tecnologica del sistema sanitario. L’iniziativa è promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del territorio.

Il percorso formativo rientra nel progetto nazionale “PNRR FSE 2.0”, finalizzato allo sviluppo delle competenze digitali del personale del Servizio sanitario. Le attività sono state inaugurate con un webinar introduttivo tenutosi il 10 marzo 2026, durante il quale è stata presentata una panoramica sulle principali caratteristiche del nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico e sulle prospettive di evoluzione del sistema.

Dal 16 marzo 2026 sarà disponibile il corso denominato “Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 – Corso di Formazione Base Generale”, erogato in modalità di formazione a distanza asincrona attraverso la piattaforma LMS del Provider Nazionale Standard n. 409 Gutenberg. Il percorso avrà una durata complessiva di 14 ore e sarà suddiviso in due fasi.

Le prime otto ore saranno dedicate all’approfondimento del quadro normativo e regolatorio che disciplina il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, con particolare attenzione agli standard della sanità digitale e alle modalità di utilizzo del sistema nel contesto del Servizio sanitario nazionale. Le successive sei ore si svolgeranno invece in modalità sincrona e avranno carattere operativo, consentendo ai medici di confrontarsi con le proprie software house e di integrare le funzionalità del fascicolo nelle piattaforme gestionali utilizzate nella pratica quotidiana.

Il corso introduttivo è articolato in quattro moduli tematici dedicati all’evoluzione normativa del fascicolo, agli standard previsti dal Decreto Ministeriale del 7 settembre 2023, alla consultazione dei dati sanitari e alle garanzie di tutela della privacy, incluse la gestione dei consensi e il tracciamento degli accessi. Un ulteriore modulo approfondisce il ruolo del personale sanitario nella diffusione dello strumento e i servizi digitali disponibili per i cittadini.

Il percorso è accreditato nel programma ECM e consentirà ai partecipanti di ottenere 5,2 crediti formativi dopo la compilazione del questionario finale e della scheda di valutazione.

“La formazione all’utilizzo ed alimentazione del FSE è un passo fondamentale per rendere più semplice e veloce ai pazienti l’utilizzo dei loro dati di salute”, afferma la commissaria straordinaria dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, aggiungendo che l’iniziativa rappresenta “un esempio concreto di collaborazione tra Asp e Ordine dei Medici per raggiungere un obiettivo a beneficio degli utenti”.

Secondo il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani, Filippo Mangiapane, “la digitalizzazione della sanità è una sfida che coinvolge tutti i professionisti e il Fascicolo Sanitario Elettronico rappresenta uno strumento essenziale per migliorare la continuità assistenziale e la qualità delle cure”.

