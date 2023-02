Trapani, cedimento in un edificio Iacp: evacuati 5 appartamenti durante la notte

Nella notte a Trapani si è verificato un cedimento in un edificio Iacp, un grosso boato ha svegliato gli abitanti della zona, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. L’edificio in questione si trova nell’ex supermercato di via Puglia e viale Marche nel quartiere Fontanelle sud, in una zona popolare di Trapani.

Sono stati evacuati 5 appartamenti e le famiglie sono state trasferite in un hotel. L’edificio appartiene all’Iacp e le sue condizioni fatiscenti preoccupano i residenti, che si dicono abbandonati dalle autorità competenti. In particolare, si temono nuovi cedimenti negli alloggi del primo piano.

La rabbia dei condomini è palese e non nascondono la delusione e l’indignazione per le precarie condizioni dell’edificio. “Qui è tutto abbandonato – affermano – si sapeva che prima o poi sarebbe crollato tutto e così è stato. I segnali c’erano già stati ed erano evidenti”.

L’Iacp di Trapani ha affidato l’incarico a un’impresa per la messa in sicurezza e il successivo ripristino della copertura. Tuttavia, la situazione ha creato un forte malcontento tra i residenti e la mancanza di interventi tempestivi sta diventando sempre più preoccupante.

La vicenda è stata definita “una casualità ” dai residenti, che però rincarano la dose, affermando che “qui ci poteva scappare la tragedia”. L’incidente dovrebbe essere un campanello d’allarme per le autorità , che devono intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza degli edifici e dei loro abitanti.

© Riproduzione riservata.