Tragico ritrovamento a Zafferia: due uomini senza vita in casa

Due uomini, padre e figlio, sono stati trovati morti nella loro abitazione di via Giovan Filippo De Lignamine, nel quartiere Zafferia, a Messina. Il rinvenimento è avvenuto nella serata di sabato, a seguito dell’intervento delle Volanti della Polizia, allertate dall’altro figlio della coppia, residente fuori città, che da tempo non riusciva più a mettersi in contatto con il fratello incaricato dell’assistenza al genitore anziano.

Giunti sul posto, gli agenti hanno dovuto forzare l’accesso all’appartamento, entrando da una finestra. All’interno hanno trovato i corpi senza vita dei due uomini. Entrambi, secondo quanto emerso, soffrivano di gravi patologie. I primi accertamenti non hanno evidenziato segni di violenza né elementi riconducibili a cause esterne. È stata inoltre esclusa l’ipotesi di un’intossicazione da monossido di carbonio, poiché nell’abitazione non sono stati rinvenuti dispositivi di riscaldamento potenzialmente pericolosi.

L’ipotesi principale al momento è quella di un decesso per cause naturali. Secondo una prima ricostruzione, il figlio potrebbe essere stato colpito da un improvviso malore, rivelatosi fatale, mentre il padre, rimasto privo di assistenza, sarebbe morto poco dopo. Il medico legale Daniela Sapienza, intervenuta per i primi rilievi, ha stimato che entrambi i decessi risalirebbero a un arco temporale compreso nelle ultime 72 ore.

Informato il magistrato di turno, è stato disposto il trasferimento delle salme all’obitorio dell’ospedale Papardo, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà l’esame autoptico a fornire elementi utili per chiarire con precisione le cause della morte e la sequenza degli eventi.

