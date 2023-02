Tragico incidente sull’autostrada A20: due vite spezzate

Incidente fatale sull’Autostrada A20: una scena tragica si è verificata oggi pomeriggio, quando un’auto Cupra Formentor si è schiantata ad alta velocità contro un muro di contenimento, ribaltandosi. Purtroppo, all’interno dell’abitacolo vi erano un uomo e una donna che hanno perso la vita sul colpo.

L’incidente è avvenuto sull’Autostrada A20 Messina-Palermo, al km 16.900 subito dopo la galleria Telegrafo, in direzione Palermo. Sullo scenario sono subito intervenute le squadre di vigilanza e assistenza al traffico di Autostrade Siciliane, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i servizi sanitari, ma per le due vittime non c’era più nulla da fare.

Nonostante l’incidente, il traffico sull’Autostrada A20 non ha subito forti disagi.