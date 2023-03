Tragico incidente stradale a Moio Alcantara: muore giovane motociclista del Longano

La comunità del Longano, frazione collinare di Portosalvo, è in lutto per la tragica morte di Filippo Milone, giovane motociclista di belle speranze e pieno di vita. Il ragazzo è stato coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale 1 di Moio Alcantara, ed è stato trasportato all’ospedale Papardo di Messina, dove purtroppo ha perso la vita. I parenti e gli amici di Filippo si sono subito recati in ospedale per unirsi al dolore della famiglia.

Filippo Milone era molto conosciuto nella città di Messina, dove aveva studiato presso il comprensivo Bastiano Genovese e poi all’istituto Fermi. Dopo il percorso scolastico si era dedicato anima e corpo all’attività di famiglia, lavorando nel negozio di rivestimenti e piastrelle gestito dal padre, l’architetto Giovanni Milone, e dallo zio, nel quartiere dell’Immacolata. Ma non era solo un giovane impegnato nel lavoro: era anche molto attivo nel sociale, conosciuto per la sua bontà e i modi gentili.

Una delle sue grandi passioni era la moto, che praticava con le consuete uscite di gruppo nel fine settimana. Sempre a bordo della sua Yamaha, di cui andava molto fiero. Purtroppo, l’incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 1 di Moio Alcantara ha spezzato la vita di questo giovane pieno di vita.

La comunità del Longano è in lutto per la perdita di Filippo Milone, un giovane che aveva tanto da dare alla vita e alla sua comunità . Tanti sono i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia che stanno arrivando da tutta la città di Messina. La speranza è che quest’ennesima tragedia stradale possa servire da monito per tutti i giovani amanti delle due ruote, per evitare incidenti che possono cambiare la vita in un istante.

© Riproduzione riservata.