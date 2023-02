Tragico incidente stradale ad Aragona: muore Raimondo Giglia di 27 anni

Un giovane di Aragona, Raimondo Giglia, ha perso la vita in un incidente stradale la scorsa notte lungo il viale Mediterraneo. Secondo le prime ricostruzioni, il 27enne stava tornando da una festa di Carnevale quando la sua Fiat Panda ha subito un sinistro e si è ribaltata, causando la morte del conducente. Il ragazzo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e i soccorritori del 118, intervenuti dopo la segnalazione di un passante, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Aragona, che ha deciso di annullare i festeggiamenti carnevaleschi in segno di lutto. Raimondo Giglia era molto conosciuto e apprezzato nella città delle Maccalube, e la sua morte ha suscitato un profondo dolore. Anche la squadra di calcio locale ha proposto il rinvio della partita in programma per oggi, ma la richiesta non è stata accolta dalla Lega.

Nonostante ciò, la diretta streaming e l’animazione musicale previsti per l’evento sono stati annullati in segno di rispetto per la memoria del giovane, che aveva tutta la vita davanti. I carabinieri della Compagnia di Canicattì sono intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi di rito, mentre i medici dell’ospedale San Giovanni di Dio hanno dovuto constatare la morte di Raimondo Giglia. La comunità di Aragona è ora sotto shock per la tragica scomparsa del giovane.

