Tragico incidente lavoro nel Ragusano: uomo di 69 anni cade da edificio e muore

Un uomo di 69 anni, Nunzio Caggia, è morto tragicamente a seguito di un incidente sul lavoro nella città di Vittoria, nel Ragusano. L’uomo, che stava effettuando un sopralluogo in un’abitazione, è caduto da un’altezza di otto metri dal secondo piano dell’edificio in via Cristoforo Colombo.

Sul posto è subito intervenuto il personale del 118 che ha trasportato la vittima all’ospedale Guzzardi di Vittoria con un codice rosso. Purtroppo, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero nel reparto di rianimazione.

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri di Vittoria e il personale del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di Ragusa, hanno effettuato i primi accertamenti sul luogo dell’incidente per comprendere le cause della caduta.

Questa tragica vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza di garantire la sicurezza sul lavoro e di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti simili. La comunità di Vittoria e il mondo del lavoro piangono la perdita di Nunzio Caggia.