Tragedia sul lavoro a Palermo, due operai muoiono cadendo da una gru

Grave incidente sul lavoro a Palermo, dove due operai hanno perso la vita in seguito alla caduta da una gru in via Ruggero Marturano. Le vittime sono Daniluc Tiberi Un Mihai, 50 anni, e Najahi Jaleleddine, 41 anni. Secondo le prime ricostruzioni, i due lavoratori stavano operando su un cestello durante interventi di ristrutturazione di un edificio quando il carrello si è improvvisamente ribaltato, facendoli precipitare da un’altezza stimata intorno al decimo piano.

Il cestello, staccatosi dalla gru, è finito sulla tettoia di un esercizio commerciale sottostante, un negozio di pneumatici, coinvolgendo anche un dipendente dell’attività. Si tratta di Emanuele Parisi, 34 anni, che è stato colpito alla testa e trasportato all’ospedale Villa Sofia con un trauma cranico. Le sue condizioni sono gravi. L’impatto è stato parzialmente attutito dalla presenza di una pila di copertoni, che ha evitato conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Il sindaco Roberto Lagalla ha dichiarato: “Palermo oggi si ferma, si raccoglie e si unisce nel dolore. La tragedia avvenuta oggi in via Ruggero Marturano colpisce nel profondo l’intera comunità palermitana. Due lavoratori hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio lavoro”. Ha inoltre aggiunto: “Non è accettabile che si continui a morire mentre si lavora. Il rispetto della vita deve essere sempre la priorità assoluta”.

La senatrice Dafne Musolino ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime, sollevando interrogativi sui controlli nei cantieri e sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate nel settore edilizio.

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