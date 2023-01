Tragedia sfiorata a Corigliano Rossano: uomo ustionato in seguito a incendio causato da stufa a pellet

Stamattina a Corigliano Rossano si è verificata una tragedia sfiorata. Un uomo ha riportato delle ustioni a causa delle fiamme divampate da una stufa a pellet nella sua abitazione di Schiavonea, frazione marina del centro ausonico. Le fiamme hanno interessato anche l’abitazione, causando danni ingenti. Anche il figlio dell’uomo è stato lievemente ferito dal fuoco.

Il ferito è stato trasportato in ambulanza a Cosenza per ricevere le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Presenti anche i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, per accertare le cause dell’incendio.