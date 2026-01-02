Tragedia domestica a Rodì Milici, vittima un cittadino tedesco

Tragedia a Rodì Milici, dove un uomo di 59 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione di via Nino Dante. Il decesso, secondo una prima ricostruzione, risalirebbe alla notte precedente e sarebbe riconducibile alle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da una stufa presente nell’alloggio. La vittima è Patric Hubner, cittadino di origine tedesca che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 12 maggio.

L’intervento è scattato dopo l’allarme lanciato dalla compagna dell’uomo, preoccupata per l’assenza di risposte alle ripetute telefonate. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che una volta entrati nell’abitazione hanno rinvenuto il corpo. Le operazioni si sono svolte in sicurezza, considerata la possibile presenza di gas nocivi negli ambienti.

Successivamente è intervenuto il personale del 118, che ha constatato il decesso. Nell’abitazione sono arrivati anche i Carabinieri, incaricati degli accertamenti di rito e della ricostruzione delle circostanze dell’accaduto.

Gli investigatori stanno verificando il corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento e le condizioni dell’ambiente domestico al momento dei fatti. Al momento non risultano elementi che facciano ipotizzare cause diverse da un’intossicazione accidentale. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori adempimenti previsti.

