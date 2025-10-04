Tragedia al “Vittorio Emanuele”, muore una violoncellista

Un improvviso malore ha colpito la violoncellista Genziana D’Anna durante le prove della “Nona Sinfonia” di Beethoven al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. L’episodio si è verificato intorno alle 19.30, mentre la musicista, 63 anni, era impegnata con i colleghi dell’orchestra nella sessione di preparazione del concerto in programma tra due giorni.

La donna, insegnante presso l’Istituto comprensivo “Petrarca” di Ganzirri, è stata immediatamente soccorsa e trasferita all’ospedale “Piemonte”, dove però è deceduta poco dopo il ricovero.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo musicale cittadino. In un messaggio pubblicato sui social, l’Orchestra del Teatro “Cilea” di Reggio Calabria ha scritto: “L’Otc si unisce al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi dell’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina per la prematura scomparsa della cara Genziana D’Anna”.

Anche il sovrintendente del Teatro Vittorio Emanuele, Gianfranco Scoglio, ha espresso il proprio dolore: “Un grave lutto ha colpito il Teatro. Riposa in pace professoressa D’Anna”.

Il concerto della “Nona di Beethoven”, che avrebbe dovuto segnare il debutto della nuova stagione sinfonica, era previsto tra due giorni. Non sono ancora state comunicate decisioni in merito al suo eventuale rinvio.

