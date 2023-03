Tragedia a Pace del Mela: muore Nino Crisafulli mentre assisteva alla partita del figlio

Pace del Mela si sveglia con il lutto per la morte di Nino Crisafulli, il 60enne colpito da malore mentre assisteva alla partita di volley del figlio Giuseppe. La tragedia è avvenuta ieri sera nella palestra “Guglielmo Marconi” durante la gara tra la Labochem A.S. Athlon Pace del Mela, squadra in cui gioca il giovane, e l’Ecoplast Volley Gela.

Crisafulli, subito soccorso da due spettatori e poi assistito da due medici presenti sugli spalti, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Milazzo, ma non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

Nino Crisafulli era molto conosciuto nella comunità tirrenica, dove lascia un vuoto difficile da colmare. Il sindaco Mario La Malfa ha espresso il proprio cordoglio sulla pagina Facebook del comune, definendo Crisafulli “un altro punto di riferimento che ci mancherà ”. Anche la società sportiva Labochem A.S. Athlon, presieduta da Daniela Artuso, ha espresso il proprio dolore sui propri canali social.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Antonio Benfatti, volontario della Cisom, che ha utilizzato il defibrillatore presente nella struttura insieme all’ex atleta Giuseppe Scilipoti per cercare di salvare Nino Crisafulli.

