Tragedia a Mistretta: 33enne perde la vita in un incidente stradale

Mistretta, un comune della città metropolitana di Messina, è stato teatro di una terribile tragedia questa mattina. Iliano Frasconà , un giovane operaio edile di soli 33 anni, ha perso la vita in un incidente stradale nel pieno centro cittadino.

Secondo le prime informazioni, il giovane stava guidando una motocicletta di grossa cilindrata quando ha perso il controllo del mezzo finendo pesantemente sull’asfalto. Nonostante i soccorsi tempestivi dell’ambulanza del 118 e l’intervento dei Carabinieri della locale compagnia, purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la vita di Iliano.

L’intera comunità locale è rimasta sconvolta dalla notizia e si stringe attorno alla famiglia del giovane operaio edile in questo momento di dolore. Il sindaco di Mistretta, Giuseppe Santangelo, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Iliano e ha dichiarato: “Questa è una tragedia che ci tocca profondamente, siamo vicini alla famiglia del giovane in questo difficile momento”.

Le indagini per accertare le cause dell’incidente sono ancora in corso, ma l’ipotesi principale è quella di una perdita di controllo del mezzo da parte del giovane. Un evento tragico che, purtroppo, rappresenta un’ennesima conferma dell’importanza di prestare sempre massima attenzione alla guida su strada, soprattutto in presenza di veicoli ad alta velocità come le motociclette.

