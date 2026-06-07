Tragedia a Messina, perde la vita il 15enne Riccardo Coglitore

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri nella zona di San Filippo, a Messina, causando la morte di un giovane di appena 15 anni. La vittima è Riccardo Coglitore, studente dell’istituto Verona Trento, che aveva compiuto quindici anni lo scorso maggio.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 19 lungo la strada che collega via degli Agrumi a via Guardia, nell’area retrostante il parcheggio verde dello stadio San Filippo, arteria che conduce verso l’omonimo villaggio.

Secondo le prime informazioni raccolte, il ragazzo stava percorrendo la strada a bordo di una motocross 50 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificata una collisione con una Ford Fiesta guidata da un uomo. In seguito all’impatto il giovane è stato scaraventato sull’asfalto, riportando lesioni gravissime. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato a lungo di prestargli assistenza, ma per il quindicenne non c’è stato nulla da fare. Le prime valutazioni indicano che il decesso sarebbe stato provocato da un grave trauma al collo.

L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare aiuto e richiedere l’intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivate diverse ambulanze, oltre agli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica.

Presenti anche il comandante della Polizia Municipale Giovanni Giardina, il responsabile della sezione infortunistica Giovanni Arizzi e il medico legale incaricato della prima ispezione esterna della salma. Su disposizione del magistrato di turno, sia l’autovettura sia il ciclomotore sono stati sequestrati. All’automobilista sono stati inoltre effettuati gli accertamenti previsti, compresi alcol test e drug test.

La notizia si è rapidamente diffusa tra amici, compagni di scuola e familiari. Numerose persone si sono recate sul luogo dell’incidente. Riccardo viveva con la sua famiglia nel quartiere di Santa Lucia ed era conosciuto come un ragazzo riservato. Frequentava il Verona Trento e si apprestava a concludere l’anno scolastico.

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