Tragedia a Messina: madre e figlia precipitano nel vuoto, i dettagli

A Messina, nel complesso residenziale “6 Stelle” di Santa Lucia sopra Contesse, una donna e la sua bambina di quasi tre mesi hanno perso l’equilibrio sul ballatoio del primo piano, precipitando al suolo. Secondo le forze dell’ordine intervenute sul posto, la madre era uscita al mattino per svolgere alcune commissioni e, al ritorno, si sarebbe affacciata dal corridoio esterno prima di cadere, tenendo in braccio la piccola Elisa C. Il padre, operaio presso un’azienda nella zona di Larderia, ha appreso la notizia mentre si trovava al lavoro.

La famiglia, trasferitasi da alcuni anni nell’appartamento al pian terreno, era nota in quartiere per riservatezza e semplicità: il padre impegnato nel lavoro, la madre quasi mai vista in strada dopo la nascita di Elisa. I vicini hanno allertato il 118 dopo aver udito un forte tonfo e aver trovato le due estese sull’asfalto.

La neonata è ricoverata in terapia intensiva pediatrica al Policlinico, dove il personale medico ne ha riservato la prognosi. Anche la madre è stata trasferita in condizioni critiche all’ospedale universitario.

La Polizia scientifica, presente per i rilievi, sta esaminando i movimenti della donna nelle ore precedenti l’accaduto per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

