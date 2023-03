Tragedia a Favara: muore 12enne durante allenamento di pallacanestro

Intorno alle 20.30 di ieri sera, a Favara, un giovane ragazzo di 12 anni, Davide Licata, ha perso la vita tragicamente durante un allenamento di pallacanestro nella palestra della scuola Guarino. L’episodio ha sconvolto l’intera comunità , lasciando tutti increduli e addolorati per la prematura scomparsa di un giovane talento.

Il giovane atleta, mentre si trovava insieme ai suoi compagni di squadra durante l’allenamento, ha improvvisamente accusato un forte dolore alla testa e si è accasciato al suolo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo ha perso la vita prima di poter raggiungere il pronto soccorso, andando in arresto cardiocircolatorio.

Adesso, la salma di Davide si trova presso l’obitorio dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove verrà esaminata dal magistrato prima di poter essere riconsegnata alla sua famiglia.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia del giovane atleta, annunciando il lutto cittadino nel giorno del funerale. «Siamo tutti addolorati e sconvolti per la tragica morte di Davide – ha dichiarato il sindaco – un giovane ragazzo che aveva la vita davanti e che ci ha lasciati troppo presto. A nome dell’amministrazione e della collettività che rappresento, manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia del 12enne morto, forse per un malore improvviso, mentre giocava a basket nella palestra della scuola Guarino. Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola».

La scomparsa di Davide Licata lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, nella comunità sportiva di Favara e in tutti coloro che lo hanno conosciuto. La città intera si unisce al dolore della famiglia, porgendo le più sincere condoglianze per la perdita di un giovane ragazzo così speciale.

