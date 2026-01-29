Tozzo nominato nuovo segretario generale della Regione Siciliana

La giunta regionale siciliana ha nominato Ignazio Tozzo nuovo segretario generale della Presidenza della Regione. La decisione è stata assunta nel corso della seduta odierna, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani.

Tozzo subentra alla guida della struttura amministrativa centrale di Palazzo d’Orléans dopo aver ricoperto l’incarico di Ragioniere generale della Regione. Nel corso della sua carriera ha maturato un’esperienza articolata all’interno dell’amministrazione pubblica regionale e negli organismi di controllo. In precedenza, infatti, è stato componente della sezione di controllo per la Sicilia della Corte dei Conti, incarico svolto su designazione della Regione Siciliana.

Il nuovo segretario generale ha inoltre ricoperto il ruolo di dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’assessorato regionale della Salute, occupandosi dei principali ambiti amministrativi e gestionali legati al settore sanitario.

La nomina deliberata oggi determina la conclusione dell’incarico di Margherita Rizza, che aveva assunto la funzione di segretario generale ad interim a partire dal 19 novembre 2024. La gestione temporanea affidata a Rizza si è svolta nella fase di transizione in attesa della designazione del nuovo titolare dell’incarico.

Con l’insediamento di Ignazio Tozzo, la Presidenza della Regione Siciliana procede alla copertura stabile di una delle posizioni apicali dell’amministrazione regionale, con competenze di coordinamento e supporto all’attività della giunta e del presidente.

