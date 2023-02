Totò Cuffaro riabilitato: la Democrazia Cristiana tra ideali, valori e nuove sfide

Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato estinta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici per Totò Cuffaro, commissario regionale della DC. In seguito a questa decisione, Cuffaro ha dichiarato di avere sempre avuto fiducia nella giustizia e di voler continuare a essere utile. Ha espresso l’amore per la politica e per la sua terra, rivelando l’intenzione di impegnarsi nella formazione di un partito di ideali e valori: la Democrazia Cristiana. Cuffaro ha sottolineato la necessità che il partito abbia un contenuto democratico-sociale, ispirato ai principi cristiani e non sia solo un’appendice di altri partiti.

In questa nuova fase della sua vita politica, Cuffaro ha confermato che il suo tempo per le candidature è finito e che si dedicherà a fare il medico. Si impegnerà affinché la DC, una realtà in Sicilia, possa diventare una realtà nel Paese. Ha chiesto l’aiuto di Don Luigi Sturzo per far rinascere il partito e trasformarlo in un’evoluzione di idee e una speranza di vita.

La dichiarazione di Cuffaro è stata accolta con interesse e curiosità dagli osservatori politici e dai cittadini. La riabilitazione del commissario regionale della DC rappresenta un importante passo in avanti per la sua carriera politica, ma anche per la storia della Democrazia Cristiana. Cuffaro ha espresso l’ambizione di far diventare il partito finalmente Santo, e solo il tempo potrà dire se questo sogno potrà diventare realtà .