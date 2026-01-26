Toti e Totino protagonisti a Giarre con “Due dozzine di rose scarlatte”

Prosegue la stagione teatrale “Kallipolis”, diretta da Alfio Zappalà e organizzata da ArchiDrama con il patrocinio del Comune di Giarre. Il cartellone, ospitato tra il rinnovato Cine Teatro Rex e il Cine Teatro Garibaldi, propone sabato 31 gennaio lo spettacolo “Due dozzine di rose scarlatte”, in scena al Cine Teatro Garibaldi con doppio appuntamento alle ore 17:30 e alle 20:30.

La commedia, firmata da Aldo De Benedetti, vede protagonisti Toti Mancuso e Totino La Mantia, affiancati in scena da Elena Melardi e Mariarita Sgarlato. La regia di Giampaolo Romania restituisce l’impianto originale del testo, mantenendone l’eleganza e il ritmo, e accompagna lo sviluppo di una vicenda costruita su una serie di equivoci che ruotano attorno alla crisi di una coppia coniugale. L’arrivo inatteso di un mazzo di rose diventa l’elemento scatenante di sospetti, incomprensioni e tentativi di ricomporre un equilibrio familiare messo in discussione.

Attraverso una sequenza di situazioni comiche e fraintendimenti, la narrazione mette in luce dinamiche legate alla vita di coppia, alternando momenti di leggerezza a passaggi più riflessivi. L’interpretazione dei due protagonisti imprime alla rappresentazione un ritmo costante, valorizzando i dialoghi e la costruzione degli scambi scenici.

«Oltreché per gli straordinari protagonisti, ho scelto di inserire questo spettacolo per la trama che gioca tra equivoci e seduzione», afferma Alfio Zappalà, sottolineando come il testo di De Benedetti consenta di «ritrarre con grazia la monotonia coniugale» e di affrontare «emozioni universali come l’amore, la gelosia e il desiderio». Il direttore artistico evidenzia inoltre un approccio improntato a un intrattenimento sobrio e rispettoso dell’impianto originale dell’opera.

👁 Articolo letto 188 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.