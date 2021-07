Tony Cairoli vince la gara due e sale sul podio di Loket

Il Gran Premio della Repubblica Ceca, disputato sul tracciato dal fondo particolarmente duro di Loket, quinta prova del mondiale MXGP 2021, √® un appuntamento fisso dell’estate dal 1995, anno in cui si disput√≤ la prima edizione di questa gara. Con un altra seconda manche da incorniciare, Antonio Cairoli conquista il quarto podio consecutivo della stagione, salendo sul secondo gradino a Loket. Il risultato, maturato dopo la vittoria in gara due, permette al pilota del team KTM Red Bull Factory Racing di salire anche al secondo posto della classifica del Campionato del Mondo FIM di motocross, riducendo il distacco dalla tabella rossa a undici punti.

Cairoli, che qui aveva gi√† vinto in quattro occasioni, ha usato il turno delle prove libere per studiare il tracciato,¬†ottenendo¬†l’ottavo tempo nel turno cronometrato. Transitato settimo alla prima curva dopo la partenza di gara uno,¬†Tony¬†ha faticato a trovare un ritmo che gli permettesse di rimontare posizioni e si √®¬†dovuto accontentare del sesto posto finale, senza riuscire ad attaccare i piloti davanti a lui. In gara due lo scatto √® stato migliore e con la sua¬†KTM 450SX-F, Cairoli¬†ha preso il comando alla seconda curva quando, passato il compagno di squadra Prado¬†gi√† vincitore di gara uno, si √® involato verso il traguardo con una cavalcata solitaria che gli ha regalato il terzo successo ed il settimo podio di manche¬†dell’anno. Prossimo¬†appuntamento con la MXGP tra sette giorni sulla pista sabbiosa di “casa” a Lommel, per il Gran¬†Premio delle Fiandre e Belgio.

Antonio Cairoli:¬†‚ÄúSono contento del mio fine settimana, anche perch√© era¬†una pista molto difficile. Se partivi bene, era¬†facile finire sul podio, ma in caso contrario era¬†difficile rimontare. Sono rimasto deluso dalla prima manche, perch√© mi sono incasinato alla partenza ma il ritmo della seconda manche era buono e cos√¨ anche le mie condizioni perch√© c’erano cos√¨ tante buche. √ą un risultato positivo per il campionato; mi sento davvero bene quest’anno e mi sto godendo le mie corse. Sono costante e non vedo l’ora che arrivino le prossime gare.‚ÄĚ

Gara 1: 1-J.Prado 2-T.Gajer 3-R.Febvre 4-G.Coldenhoff  6-A.Cairoli

Gara 2: 1-A.Cairoli  2-J.Seewer 3-J.Prado 4-G.Coldenhoff 5-I.Monticelli

GP: 1-J.Prado 45 2-A.Cairoli 40 3-J.Seewer 38 4- 35 5-R.Febvre 31

MXGP: 1-T.Gajer 194 2-A.Cairoli 183 3-J.Prado 177 4-R.Febvre 174  5-J.Seewer 151