Tony Cairoli vince in Gran Bretagna il suo novantatreesimo Gran Premio

La giornata grigia e piovosa del Gran Premio d‚ÄôInghilterra √® stata illuminata dalla performance magistrale di Antonio Cairoli che a Matterley Basin si √® aggiudicato il novantatreesimo podio della sua lunga carriera, vincendo per il diciottesimo anno consecutivo un Gran Premio, primato assoluto e gi√† precedentemente suo. Per il siciliano si √® trattato di una giornata fantastica, nella quale ha dimostrato¬†ancora¬†una volta le sue incredibili doti di pilota. Terzo nelle prove libere del mattino, che precedono il turno delle cronometrate, Cairoli ha fatto segnare il giro pi√Ļ veloce subito dopo, conquistando la sua novantatreesima pole position. Scattato bene al via di gara uno, Tony ha curvato terzo dietro al compagno di squadra Jorge Prado e a Jeremy Seewer, passandoli nel giro di poche curve, imponendo il suo ritmo e facendo segnare il giro pi√Ļ veloce della gara, tagliando il traguardo in prima posizione al termine di 14 tornate. Scattato nuovamente bene al via di gara due, il pilota del Team KTM Red Bull Factory Racing ha cercato di liberarsi di Prado e Febvre, partiti davanti a lui ma un colpo ad una caviglia lo ha¬†costretto a rallentare momentaneamente, perdendo prezioso terreno e due posizioni, ritrovandosi quinto dopo quattro giri. Ritrovato il ritmo migliore, il siciliano ha recuperato su Prado e Herlings, riportandosi a ridosso dei due di testa, Febvre e Gajser e lottando con loro fino a due giri dal termine quando ha preferito capitalizzare il risultato che gli consentiva di vincere il Gran Premio, piuttosto che rischiare. Terzo sotto la bandiera a scacchi, Cairoli si √® aggiudicato per la sesta volta un Gran Premio a Matterley Basin, che si conferma pista ‚Äúamica‚ÄĚ del nove volte Campione del Mondo. In classifica di campionato Tony scala ben sei posizioni, portandosi al quarto posto con 65 punti; prossimo appuntamento con la MXGP tra sette giorni a Maggiora, per il Gran Premio d‚ÄôItalia.

Antonio Cairoli:¬†“In realt√†,¬†anche se in questa manche non ho vinto,¬†mi √® piaciuta¬†pi√Ļ¬†della prima, perch√© ci sono stati molti sorpassi ed √® stato bello riuscire a rimontare. La pista si stava facendo bella ed √® stata una bella gara. Oggi sono riuscito a fare¬†due buone partenze;¬†la prima vittoria mi ha regalato¬†belle¬†sensazioni, soprattutto dopo la delusione di esserci¬†andati vicini in Russia due settimane fa. L√¨ abbiamo perso molti punti ma oggi √® andata bene e mi sono divertito. Adesso non vedo l’ora di tornare per¬†correre in Italia.”

Gara 1: 1-A.Cairoli 2-J.Prado 3-J.Herlings 4-T.Gajer 5-G.Coldenhoff

Gara: 1-T.Gajer 2-R.Febvre 3-A.Cairoli 4-J.Herlings 5-J.Seewer

GP: 1-A.Cairoli 45  2-T.Gajer 43 3-J.Herlings 38 4-R.Febvre 36 5-J.Prado 36

MXGP: 1-T.Gajer 93  2-J.Herlings 78 3-R.Febvre 73 4-A.Cairoli 65 5-J.Prado 61