Tony Cairoli torna in gara a Cavallara

Sulla pista marchigiana di Cavallara si √® disputato il quarto round del Campionato Italiano Prestige, per Antonio Cairoli si √® trattato del primo appuntamento stagionale in gara prima di affrontare il Gran Premio MXGP¬†di Russia,¬†prima prova del¬†Campionato Mondiale FIM di Motocross. La gara, affrontata come un allenamento in vista della trasferta russa, ¬†dopo quasi sette mesi di stop, √® stata¬†l’occasione per¬†confrontarsi nuovamente con gli avversari al cancello di partenza. La natura del terreno, simile a quello sul quale si disputer√† il primo Gran Premio dell’anno ha reso il test ancor pi√Ļ importante. Reduce da un incidente domestico, occorsogli¬†venerd√¨, nel quale ¬†ha riportato una ferita al¬†palmo della mano destra, Cairoli √® comunque riuscito a centrare la pole position con la sua KTM 450SX-F. ¬†Scattato in testa nella prima frazione, il pilota del team KTM Red Bull Factory Racing Team, ha preso subito un buon vantaggio sugli inseguitori, gestendolo sino al traguardo, tagliato da vincitore. L’accentuarsi del fastidio alla mano ha suggerito di non disputare la seconda manche, evitando inutili rischi ad una settimana dall’esordio iridato di Orlyonok.

Antonio Cairoli:¬†“E’ stata una gara interessante. Purtroppo venerd√¨ mi √® successo un piccolo incidente domestico e non mi sono presentato nelle migliori condizioni possibili per gareggiare. Ho voluto comunque provare a fare qualche giro al sabato, poi la domenica visto che la ferita non era¬†peggiorata, abbiamo deciso di fare almeno una manche per provare una partenza dopo sette mesi dall’ultima gara disputata. Era importante stare nel gruppo per ritrovare alcuni automatismi; sono stato particolarmente cauto, ho controllato ma ho visto che verso la fine della manche cominciavo ad avvertire fastidio alla ferita ed ho deciso di non prendere parte alla seconda manche,¬†perch√© non abbiamo molto tempo a¬†disposizione prima del primo Gran Premio. Dobbiamo¬†recuperare bene ed essere pronti per la Russia, cosa che ovviamente √® il nostro obbiettivo¬†principale. ”¬†