Tony Cairoli terzo in gara uno nell’ultimo GP di Lommel

Il Gran Premio di Lommel, quindicesimo round del Campionato del Mondo FIM di Motocross MXGP del 2020, ha chiuso la tripletta di eventi sul circuito fiammingo. Tony Cairoli, quinto di giornata, si prepara per affrontare gli ultimi tre Gran Premi che si terranno la prossima settimana sulla pista italiana di Arco di Trento (TN). Secondo nella sessione di prove libere del mattino, su una pista allagata dalle abbondanti precipitazioni notturne, il campione siciliano ha chiuso le successive prove cronometrate in in ottava posizione, centrando un buon cancello per la partenza. Scattato bene sotto la pioggia al via della prima manche, il pilota del team KTM Red Bull Factory Racing ha condotto una gara attenta, su un tracciato particolarmente insidioso, terminando terzo al termine di sedici giri.

Al via della seconda manche¬†Cairoli¬†√® scattato nuovamente bene ma √® caduto sul primo salto dopo la partenza, ripartendo ultimo, molto attardato¬†a causa della¬†posizione della moto dopo la caduta. In sei giri, con la sua¬†KTM 450 SX-F,¬†Tony¬†√®¬†rimontato fino alla quattordicesima posizione quando √® incappato in una seconda scivolata. Ripartito sedicesimo,¬†pi√Ļ determinato che mai,¬†√®¬†passato decimo sotto la bandiera a scacchi decimo, dopo aver recuperato con grinta altre sei posizioni. I 31 punti conquistati oggi sulla sabbia belga consolidano il secondo posto in classifica a tre gare dalla fine della stagione.

Tony Cairoli:¬†“E’ stata una brutta giornata,¬†le due cadute nella seconda manche non hanno aiutato e nella prima manche non avevamo la velocit√† per stare con i ragazzi l√† davanti. Direi che non √® stata una settimana molto¬†soddisfacente questa di¬†Lommel. Sono deluso dalla mia guida e abbiamo buttato via la possibilit√† di lottare per il¬†campionato. Ora dobbiamo riorganizzarci e andare in Italia con meno¬†pressione, goderci la guida e finire questa stagione nel migliore dei modi possibile.‚ÄĚ

Gara Uno: 1-T.Gajser 2-R.Febvre 3-A. Cairoli  4-J.Seewer 5-G.Paulin

Gara Due: 1-T.Gajser 2-R.Febvre 3-J.Seewer 4-G.Paulin 10-A.Cairoli 

Gran Premio: 1-T.Gajser 50p. 2-R.Febvre 44p. 3-J.Seewer 38p. 4-G.Paulin 34p. 5-A.Cairoli 31p.   

Campionato: 1-T.Gajser 583p.  2-A.Cairoli 509p.  3-J.Seewer 499p. 4-J.Prado 476p.   5-R.Febvre 465p.

Prossimo Gran Premio: 01/11/2020 MXGP del Trentino РPietramurata (TN)