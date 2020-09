Tony Cairoli sul terzo gradino del podio dell’MXGP d’Italia

La MXGP è di scena in Italia questa settimana, con ben tre appuntamenti in sette giorni sul circuito romagnolo di Faenza, a pochi chilometri a ovest da Ravenna. Il circuito argilloso del Monte Coralli, che aveva già visto Tony Cairoli conquistare il mondiale MX1 nel 2012, si è presentato in perfetto stato, complici le favorevoli condizioni  meteorologiche. In leggera difficoltà al mattino durante le prove cronometrate, Tony, nonostante il sedicesimo cancello di partenza è comunque riuscito a scattare al meglio in entrambe le manche con la sua KTM 450 SX-F.

Nella prima frazione,¬†il pilota del team¬†KTM Red Bull Factory Racing, coinvolto in un contatto con un avversario alla prima curva, ha perso¬†diverse posizioni,¬† rimontando in seguito dall’ottava alla fino alla terza, disputando una manche tenace con un ottimo ritmo. In gara due¬†un contatto con un altro avversario, questa volta poco pi√Ļ avanti nel corso del primo giro, lo ha retrocesso fino alla settima posizione, da dove √® riuscito nuovamente a rimontare, nonostante la difficolt√† oggettiva di effettuare sorpassi su una pista stretta e dura,¬†fino a¬†chiudere terzo, a pochi secondi dal duo di testa. Questo risultato ha permesso a Cairoli di salire sul terzo gradino del podio dell’MXGP d’Italia, conquistando anche il secondo posto in classifica di campionato. Prossimo appuntamento con la MXGP tra tre giorni, sempre sullo stesso¬†circuito, per l’MXGP Citt√† di Faenza.

Tony Cairoli: ‚ÄúNella prima manche ho rimontato partendo dall’ottava posizione e ho visto Jorge (Prado) e Jeffrey (Herlings) davanti. Il ritmo era veloce ma riuscivo ad avvicinarmi, anche Jeremy (Seewer) era molto veloce oggi ma ¬†alla fine, quando Jorge √® caduto, ho guadagnato una posizione. Nella seconda manche la mia partenza √® stata migliore ed ero quarto, anche se ho commesso un grosso errore nel primo giro e sono quasi caduto. Mi √® costato parecchio ed ho dovuto recuperare e stare attento, perch√© la pista stava diventando un po‚Äô pi√Ļ difficile. Ho trovato un po‚Äô pi√Ļ di velocit√† ed ho provato ad attaccare negli ultimi giri ma, nel complesso, sono contento del terzo posto, perch√© questo tipo di pista non √® proprio delle mie preferite. Dobbiamo fare altre due gare qui, quindi spero di migliorare.‚ÄĚ

Gara Uno: 1-J.Herlings 2-J.Seewer 3-A. Cairoli 4-J.Prado 5-G.Paulin 

Gara Due: 1-J.Herlings 2-J.Seewer 3-A.Cairoli 4-R. Febvre 5-T.Gajser

Gran Premio: 1-J.Herlings 50p. 2-J.Seewer 44p. 3-A.Cairoli 40p.  4-R.Febvre 33p. 5-J.Prado 33p.

Campionato: 1-J.Herlings 263p. 2-A.Cairoli 203p. 3-T.Gajser 196p. 3-A.Jasikonis 186p.  5-J.Seewer 178p.

Prossimo Gran Premio: 09/09/2020 MXGP Città di Faenza РFaenza (RA)