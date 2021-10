Tony Cairoli sofferente e ad un soffio dal podio in Francia

Reduce dal difficile Gran Premio di Germania e ancora tormentato dal dolore al costato,¬†Antonio¬†Cairoli¬†√® arrivato a Lacapelle Marival, per il dodicesimo round del Campionato FIM di Motocross in condizioni non ottimali e senza essersi mai potuto allenare in moto. Il tracciato old style che ha ospitato per la prima volta la MXGP, stretto e tecnico, non ha aiutato il Campione siciliano che per√≤ ha dato come sempre pi√Ļ di quello che aveva per onorare la gara. Nono al termine delle prove cronometrate,¬†Tony¬†√® partito a ridosso della top five in gara uno, lottando a lungo per conquistare la quinta posizione con la quale ha tagliato il traguardo. Al via di gara due con la sua¬†KTM 450 SX-F, Cairoli¬†√® scattato davanti a tutti, ottenendo l‚Äôhole-shot, passando terzo sul traguardo del primo giro e mantenendo la posizione fino a quattro giri dalla fine, quando il dolore alla schiena e al fianco lo hanno costretto a rallentare, perdendo una posizione. Quarto al termine dei 18 giri di gara, il pilota del¬†KTM¬† Red Bull Factory Racing Team¬†chiude al quinto posto il Gran Premio di Francia, mantenendo la quinta posizione in campionato, accorciando il distacco dalla quarta. Prossimo appuntamento con la MXGP tra una settimana a Madrid per il Gran Premio di Spagna.

Antonio Cairoli:¬†‚ÄúOggi sembrava andare meglio rispetto alla scorsa settimana in Germania, ma fatico ancora molto. Sono trascorse quattro settimane dall‚Äôultima volta che sono stato in grado di allenarmi durante la settimana e non avevo fatto molto prima della Sardegna perch√© sapevo che sarebbe stato un GP pesante, ma poi sono caduto e da allora non mi sono pi√Ļ allenato. Non posso fare neanche molto cardio perch√© le costole fanno male ed √® difficile mantenere la mia condizione come prima. Oggi ero quinto nella prima manche e ho potuto spingere fino alla fine ma nella seconda ho iniziato a soffrire. √ą stato bello fare l‚Äôhole-shot nella seconda ed ero terzo, guidando in riserva, ma Gajser stava spingendo molto e ho iniziato ad avere crampi al fianco e alla schiena e non potevo pi√Ļ resistere. Peccato finire quarto perch√© con pochi giri ancora avrei ottenuto il podio. Devo accettare che le cose non sono facili per me in questo momento e in queste condizioni senza l’allenamento. Posso solo sperare che questa settimana possa fare un po’ di pi√Ļ di quanto ho potuto recentemente e recuperare un po’ pi√Ļ di velocit√† con la moto.‚ÄĚ

Gara 1: 1-R.Febvre 2-J.Herlings 3-J.Seewer 4-P.Jonass 5-A.Cairoli 

Gara 2:  1-J.Herlings 2-R.Febvre 3-T.Gajser 4-A.Cairoli 5-P.Jonass

GP: 1-J.Herlings 47 2-R.Febvre 47 4-T.Gajser 35 4-P.Jonass 35  5-A.Cairoli 34

MXGP:1-J.Herlings 460 2-R.Febvre 454 3-T.Gajer 450 4-J.Prado 398 5-A.Cairoli 387