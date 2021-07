Tony Cairoli sale sul podio anche a Maggiora

Ancora una volta il Gran Premio d‚ÄôItalia √® stato ricco di emozioni e colpi di scena.¬†Antonio Cairoli¬†ha continuato a stupire, con performance fantastiche ed una regolarit√† impressionante che gli hanno permesso di conquistare altri due terzi posti di manche ed il terzo gradino sul podio di giornata, a pari punti con il primo ed il secondo, ottenendo il quinto podio di manche stagionale, sulle sei disputate fin qui. Sesto nel turno di prove libere, il pilota del¬†Team KTM Red Bull Factory Racing¬†ha centrato il settimo tempo nelle cronometrate, ad un soffio dal quinto. Scattato quinto al via della prima manche,¬†Tony¬†ha recuperato due posizioni alla seconda curva e si √® accodato ai due fuggitivi, Febvre e Prado, difendendosi dagli attacchi degli inseguitori e chiudendo la manche al terzo posto al termine dei diciotto giri di gara. Poco prima del secondo via un temporale si √® abbattuto sulla pista del Maggiora Park, rendendo il fondo fangoso e scivoloso. Scattato meno bene, chiuso da due avversari al via,¬†Cairoli¬†ha spinto la sua¬†KTM 450 SX-F¬†sulle linee pi√Ļ esterne, recuperando metri preziosi durante le prime caotiche fasi di gara. Quarto sin dal primo giro, il nove volte Campione del Mondo ha faticato a lungo per conquistare la terza posizione e si √® dovuto togliere la maschera danneggiata da un sasso quasi subito. Senza protezioni per gli occhi e con grande determinazione,¬†Antonio¬†ha conquistato la terza posizione a tre giri dalla fine, lottando tra i profondi canali fangosi, senza mollare mai, dimostrando ancora una volta la sua grande determinazione. I 40 punti conquistati oggi gli permettono di recuperare terreno sulla testa della classifica, portandosi a 19 punti dalla vetta. Il quarto Gran Premio della MXGP 2021 si disputer√† tra due settimane sulla pista sabbiosa di Oss, in Olanda.

Antonio Cairoli:¬†“Sono contento del podio ma non tanto della seconda manche perch√© avevo la velocit√† per stare davanti. Il mio roll-off si √® rotto a causa di un sasso e ho dovuto togliermi gli occhiali. I ragazzi si sono allontanati e io non sono riuscito a passare. Alla fine erano spariti. Di recente mi sono allenato molto nel fango e¬†avevo un buon feeling. Non vedo l’ora che arrivino le gare sulla sabbia ora,¬†perch√© √®¬†il mio terreno preferito. Speriamo di poter usare queste due settimane per prepararci e abituarci¬†un po’ alla sabbia¬†ed essere di nuovo davanti.”

Gara 1: 1-R.Febvre 2-J.Prado 3-A.Cairoli 4-G.Coldenhoff 5-T.Gajer

Gara 2: 1-J.Herlings 2-G.Coldenhoff 3-A.Cairoli 4-P.Jonass 5-H.Jacobi

GP: 1-J.Herlings 40  2-G.Coldenhoff 40 3-A.Cairoli 40 4-J.Prado 36 5-R.Febvre 34

MXGP: 1-T.Gajer 124 2-J.Herlings 118 3-R.Febvre 107 4-A.Cairoli 105 5-J.Prado 97