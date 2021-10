Tony Cairoli ritrova la forma fisica e si prepara per tornare a gareggiare in Italia

Dopo due gare complicate dall‚Äôinfortunio rimediato in Sardegna subito prima del Gran Premio delle Nazioni,¬†Antonio Cairoli¬†ha affrontato la trasferta spagnola essendo riuscito ad allenarsi in moto durante la settimana per la prima volta dopo tre settimane di riposo forzato. Il tracciato, allestito nei pressi del centro commerciale Intu Xanad√Ļ di Arroyomolinos, a ovest della capitale spagnola Madrid e circondato da tribune allestite per ospitare i numerosi tifosi accorsi per l‚Äôoccasione. Tredicesimo al termine delle prove libere, il pilota del team¬†KTM red Bull factory Racing¬†ha ottenuto l‚Äôundicesimo tempo nella seguente sessione cronometrata. In gara uno il siciliano √® scattato in ottava posizione e proprio mentre stava trovando il passo migliore √® stato rallentato da un problema con un sasso entrato nello stivale destro. Ripartito pi√Ļ motivato che mai¬†Cairoli¬†√® riuscito a rimontare dalla decima alla settima posizione finale. Al secondo via con la sua¬†KTM 450 SX-F, Tony¬†√® scattato ottimamente, passando alla prima curva terzo, ma perdendo un paio di posizioni nella bagarre iniziale. Quinto per i primi otto giri, il nove volte Campione del Mondo ha fatto segnare il giro veloce della manche prima di passare quarto, attaccando per la terza posizione fino all‚Äôultimo giro ma senza riuscire a trovare un varco per passare. Quarto sotto la bandiera a scacchi,¬†Antonio¬†ha chiuso al quinto posto un Gran Premio positivo per la ritrovata forma fisica, consolidando la sua posizione in campionato. Prossimo appuntamento con la¬†MXGP¬†tra una settimana, con la tripletta di gare solo circuito Ciclamino di Pietramurata, nel Trentino.

Tony Cairoli: ‚ÄúOggi √® stata una gara dura, ma in realt√† sono felice delle sensazioni avute e del fatto che stia guarendo; infatti non ho avuto lo stesso problema che avevo nelle ultime gare quando dovevo guidare sotto antidolorifici e oggi √® la prima volta che mi sento di nuovo bene. Le partenze sono state di nuovo importanti e nella prima manche l‚Äôho sbagliata; il mio ritmo stava migliorando quando mi √® entrato un sasso nello stivale, qualcosa di molto strano che non mi era mai successo prima. Mi sono dovuto fermare per aprirlo perch√© mi faceva molto male, cos√¨ ho perso un paio di posizioni e ho lottato per recuperarle. Mi √® piaciuto guidare questo fine settimana e ho sfruttato al massimo la buona partenza della seconda manche. Ho preso Jorge ma non ho mai avuto la possibilit√† di passarlo e il quarto posto mi va bene ma la cosa positiva √® che sia il petto che le costole stanno meglio, il che significa che potremmo essere ancora pi√Ļ competitivi ad Arco.‚ÄĚ

Gara 1: 1-R.Febvre 2-J.Prado 3-J.Herlings 4-T.Gajser 7-A.Cairoli 

Gara 2:  1-J.Herlings 2-T.Gajser 3-J.Prado 4-A.Cairoli 5-P.Jonass

GP: 1-J.Herlings 45 2-J.Prado 42 3-T.Gajser 40 4-R.Febvre 39  5-A.Cairoli 32

MXGP:1-J.Herlings 505 2-R.Febvre 493 3-T.Gajer 490 4-J.Prado 440 5-A.Cairoli 419