Tony Cairoli presente alle prime due tappe del Campionato AMA Pro Motocross

Il nove volte campione del mondo e leggenda della MXGP¬†Tony Cairoli si schierer√† con il team¬†Red Bull KTM Factory Racing al¬†cancello della 450 MX per i round di apertura del campionato AMA Pro Motocross 2022 in California a maggio/giugno.¬†L’italiano realizzer√† un piccolo sogno da “lista dei desideri” rivolgendo la sua attenzione alla serie americana¬†ed √® per ora previsto che sia presente¬†al Fox Raceway National a¬†Pala e all’Hangtown Motocross Classic di Sacramento rispettivamente il 28 maggio e il 4 giugno.¬†Il 36enne si √® ritirato dai Gran Premi¬†a tempo pieno alla fine del 2021 dopo una brillante carriera in cui √® diventato il secondo atleta di maggior successo nella storia di questo sport. ¬†Cairoli che torner√† alle competizioni¬†con la sua KTM 450 SX-F #222,¬†ha utilizzato un’altra versione precedente della moto¬†per vincere il Campionato del mondo MXGP 2017 e ha anche centrato sei titoli con la KTM 350 SX-F, guadagnandosi¬†il notevole primato di vincere almeno un Gran Premio ogni stagione durante i 18¬†anni che hanno segnato l’era ai massimi livelli di MXGP e MX2.

Antonio Cairoli:¬†¬†“√ą emozionante poter finalmente annunciare che correr√≤ negli Stati Uniti. Guidare e correre in America √® qualcosa che ho sempre voluto provare. Mi piace l’aspetto delle piste. Per me non c’√® pressione per esibirmi e non ci vado con la stessa preparazione che avrei avuto per un mondiale, ma la prendo sul serio e cercher√≤ di fare buoni risultati. So che questo generer√† un certo interesse e sar√† fantastico viaggiare, vedere alcuni amici e godermi il mio tempo.‚ÄĚ