Dopo soli tre giorni dal Gran Premio della Lettonia, la MXGP torna in pista per il Gran Premio di Riga, secondo appuntamento stagionale sulla sabbia di Kegums. 

Tony¬†Cairoli¬†dopo aver passato il breve intervallo tra le due gare a curarsi il ginocchio destro, infortunato domenica scorsa¬†durante la seconda manche, ha¬†fatto segnare il quarto¬†tempo nelle prove libere ed il settimo nella sessione cronometrata del mattino. Scattato secondo al via di gara uno, sfiorando l’hole-shot, il pilota del team¬†KTM RedBull Factory Racing¬†si √®¬†nuovamente portato¬†in testa¬†nel corso¬†del secondo giro, aumentando il vantaggio sugli inseguitori nei primi¬†passaggi, per poi amministrarlo¬†fino al traguardo, tagliato in prima posizione dopo diciassette giri.¬†Partito nuovamente secondo in gara due,¬†Tony¬†ha immediatamente preso la testa della gara, tentando di replicare la strategia della prima frazione.¬†

Questa volta¬†due¬†avversari lo hanno seguito e passato dopo tre tornate ma lui √® rimasto¬†accodato alla testa della gara, attendendo le fasi finali per tentare di sfruttare la sua tenuta¬†fisica. Purtroppo a due giri dal termine ha trovato in traiettoria la moto di Herlings, caduto a terra e rialzatosi proprio mentre¬†Cairoli¬†sopraggiungeva. La caduta nel tentativo di evitare il contatto √® stata inevitabile¬†e gli¬†√® costata una posizione in¬†classifica, cosa che non gli ha comunque impedito di tagliare il traguardo con¬†la sua¬†KTM 450 SX-F¬†al quarto posto, mettendo cos√¨ le mani sulla¬†novantesima vittoria in carriera, portando la striscia di anni consecutivi nei quali ha vinto almeno un GP a 17. In classifica di campionato¬†TC222¬†riconquista la¬†terza posizione prima dell’appuntamento¬†tra quattro giorni con il Gran Premio di Kegums, quinto round della MXGP 2020.

Tony¬†Cairoli:¬†“Sono davvero felice di essere tornato sul podio e di aver vinto. Domenica scorsa non era la mia giornata e ho dovuto affrontare un altro infortunio al ginocchio. Non sapevo cosa aspettarmi. Sono andato in ospedale per farmi aspirare del liquido e ho preso degli antinfiammatori ma il ginocchio era comunque piuttosto dolorante e gonfio. Nella prima manche sono rimasto fuori dai guai, ho tenuto il mio ritmo, sono rimasto fluido e ho cercato di tenere i piedi sulle pedane. Ero davvero contento di come √® andata. Nella seconda manche ho fatto un’altra buona partenza ma Jeffrey e [Arminas] Jasikonis stavano andando davvero forte. Ho solo provato a seguire, e sapevo che la mia condizione era ok: se potevo rimanere con loro, alla fine avrei potuto spingere ancora di pi√Ļ. Ad un certo punto tra le waves ho visto le bandiere gialle e Jeffrey a terra. Ha tirato su la moto ed √® partito molto velocemente davanti a me; mi ha un sorpreso e ho dovuto frenare, cos√¨ ho perso l‚Äôanteriore e sono caduto. Avevo del vantaggio sugli altri e¬†ho tenuto la mia posizione,¬†aspettando di vedere cosa sarebbe successo. Sono davvero contento del risultato e del miglioramento rispetto allo scorso fine settimana, soprattutto con le partenze e¬†ora non vedo l’ora che arrivi domenica¬†prossima. Speriamo che il ginocchio possa essere un po‚Äô pi√Ļ forte e pronto per quelle battaglie che tutti vogliamo vedere.”

Gara Uno: 1-A.Cairoli 2R.Febvre-3- J.Herlings 4-J.Seewer 5-J.Van Horebeek

Gara Due: 1-A.Jasikonis 2-J.Seewer 3-J.Herlings 4-A.Cairoli 5-T.Gajser

Gran Premio: 1-A.Cairoli 43p. 2-J.Seewer 40p. 3-J.Herlings 40p. 4-A.Jasikonis 38p. 5-R.Febvre 32p.

Campionato: 1-J.Herlings 170p. 2-T.Gajser 142p. 3-A.Cairoli 129p. 4-A.Jasikonis 121p. 5-J.Seewer 120p.

Prossimo Gran Premio: 16/08/2020 MXGP di Kegums РKegums (LAT)