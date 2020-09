Giornata da incorniciare per¬†Antonio¬†Cairoli¬†quella appena trascorsa sulla pista del¬†Monte Coralli a Faenza. Il pilota del team¬†KTM Red Bull Factory Racing¬†torna a casa, dopo¬†l’ottavo round della stagione,¬†con la novantunesima vittoria in carriera e schierer√† la sua¬†KTM 450SX-F¬†nel prossimo Gran¬†Premio di Lombardia a Mantova, tra due settimane, con la tabella rossa di leader della MXGP. Dopo un¬†turno di prove cronometrate particolarmente difficile, chiuso al diciottesimo posto,¬†Tony¬†si √® schierato al via di gara uno, determinato a continuare l’inseguimento del primato in classifica.

Dopo una partenza strepitosa che lo ha visto prendere il comando della gara dopo la prima¬†curva,¬†Cairoli¬†si √®¬†dovuto confrontare con gli avversari nel¬†primo giro e due contatti, in due curve diverse, lo hanno¬†retrocesso al¬†terzo posto. Dopo essersi ripreso dalle prime concitate fasi iniziali,¬†TC222¬†√® risalito al secondo posto,¬†con il quale ha terminato la prima frazione¬†alle spalle del suo compagno di squadra Prado.¬†Partito nuovamente bene in gara due, il nove volte Campione del Mondo √®¬†transitato sul traguardo del¬†primo giro quinto;¬†per nulla scoraggiato, il siciliano¬†si √® lanciato sui saliscendi di Faenza, trovando un ottimo ritmo che gli ha permesso di recuperare la¬†seconda posizione che ha mantenuto fino alla¬†bandiera a scacchi, aggiudicandosi cos√¨ il Gran Premio dell’Emilia Romagna e¬†conquistando anche la¬†testa della classifica iridata.¬†

Tony Cairoli:¬†“Sono davvero felice di aver vinto¬†di nuovo, soprattutto perch√© in mattinata¬†ho faticato molto con il ginocchio. Il diciottesimo¬†posto nelle prove cronometrate non √® stato un bene per la mia fiducia ma sapevo¬†di poter avere un buon ritmo in gara e avevo la forma fisica per spingere. √ą fantastico aver vinto¬†e avere la tabella rossa. Sono davvero motivato a lottare¬†per il campionato ora e non vedo l’ora che arrivino le prossime gare.¬†Ovviamente ci manca Jeffrey e gli¬†auguriamo¬†una pronta guarigione.‚ÄĚ

Gara Uno: 1-J.Prado 2-A.Cairoli 3-J. Seewer 4-M.Evans 5-T.Gajser 

Gara Due: 1-T.Gajser 2-A.Cairoli 3- R.Febvre 4-J.Seewer 5-G. Coldenhoff

Gran Premio: 1-A.Cairoli 44p. 2-T.Gajser 41p. 3-J.Prado 40p. 3-J.Seewer 38p. 5-R.Febvre 31p.

Campionato: 1-A.Cairoli 285p. 2-T.Gajser 278p. 3-J.Herlings 263p. 4-J.Seewer 255p.  5-J.Prado 237p.

Prossimo Gran Premio: 27/09/2020 MXGP della Lombardia – Mantova (MN)