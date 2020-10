Tony Cairoli consolida il secondo posto in classifica nel Gran Premio di Spagna

Il dodicesimo round del Campionato del¬†Mondo FIM di Motocross 2020, il Gran Premio MXGP di Spagna, si √® tenuto oggi sulla nuova pista di Intu Xanad√Ļ ad Arroyomolinos, nelle vicinanze della capitale spagnola Madrid.¬†Tony Cairoli, una settimana dopo la vittoria ottenuta in gara due a Mantova, √® tornato in pista determinato a continuare la sua corsa verso la vetta della MXGP, nonostante i problemi al ginocchio sinistro che lo affliggono ormai cronicamente.¬†Diciannovesimo al termine delle prove libere,¬†Tony¬†ha conquistato il sedicesimo¬†cancello nella successiva sessione cronometrata. Partito fuori dalla top ten al via di gara uno, il pilota del team¬†KTM Red Bull Factory Racing¬†ha lottato per tutta la manche su un terreno non¬†congeniale ai sorpassi, ottenendo un settimo posto sotto la bandiera a scacchi. Scattato bene con la sua¬†KTM 450 SX-F,¬†Cairoli¬†ha cercato di guadagnare¬†posizioni nelle prime curve¬†della seconda manche, rimediando un colpo al ginocchio sinistro che ha condizionato¬†tutta la sua frazione, conclusa al¬†sesto posto,¬†risultando cos√¨ sesto di giornata, consolidando il secondo posto in classifica di Campionato. Prossimo appuntamento con la MXGP tra sette giorni con il triplo evento¬†sulla pista sabbiosa¬†di Lommel in Belgio.

Tony Cairoli:¬†“Ho fatto una brutta partenza nella prima manche e sono riuscito a rimontare fino al settimo¬†posto. Non era molto facile sorpassare qui, ma non volevo perdere troppi punti, quindi ci sono dovuto riuscire per forza. Non ero molto contento, ma la partenza della seconda manche √® stata migliore. Ho provato a fare la seconda curva in modo aggressivo, ma ho preso un colpo al ginocchio e per un po‚Äô √® stato dolorante. Ho spinto di nuovo, ho perso alcune posizioni e ne ho riprese altre e sono arrivato sesto. Non √® stato proprio un buon fine settimana, ma possiamo riorganizzarci per rifarci nelle ultime sei gare. Ci sono ancora molti altri punti da assegnare. Andiamo a Lommel adesso e l√¨, sulla sabbia possono succedere molte cose.‚ÄĚ

Gara Uno: 1-J.Prado 2-R.Febvre 3-T. Gajser 4-C.Desalle 7-A.Cairoli 

Gara Due: 1-J.Prado 2-T.Gajser 3-R.Febvre 4-G.Coldenhoff 6-A. Cairoli

Gran Premio: 1-J.Prado 50p. T.Gajser 42p. 3-R.Febvre 42p. 4-G.Coldenhoff 34p. 6-A. Cairoli 29p.

Campionato: 1-T.Gajser 441p.  2-A.Cairoli 417p.  3-J.Seewer 396p.  4-J.Prado 391p. 5-G.Coldenhoff 375p.

Prossimo Gran Premio: 18/10/2020 MXGP delle Fiandre РLommel (BEL).