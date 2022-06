Tony Cairoli – AMA National 2022: prossima fermata, Pala

Dopo aver debuttato nel round di apertura del 50° anniversario del campionato AMA Pro Motocross, quando, insieme ai suoi nuovi compagni di squadra, Ryan Dungey, Aaron Plessinger e Max Vohland, Antonio Cairoli si è schierato per la prima volta al cancello della serie americana a Pala, in California, è ora il momento di affrontare il secondo round sulla pista di Hangtown. Al suo tanto atteso debutto nel motocross americano e al ritorno alle competizioni dopo sei mesi di stop, il nove volte campione del mondo Antonio Cairoli è sceso in pista entusiasmando i fan della California e di tutto il mondo.

Dopo aver ottenuto il quinto miglior tempo nelle prove cronometrate del mattino, Cairoli stava lottando per entrare nella top five della prima manche dopo una partenza difficile fuori dai 10, quando una violenta caduta nel corso dell’ultimo giro lo ha visto retrocedere e concludere decimo. Scattato a ridosso dei primi tre al via della seconda manche, Cairoli era tra i primi cinque nel corso del primo giro, lottando a lungo con i rivali, fino a concludere sesto, assicurandosi il settimo posto assoluto al suo debutto nel AMA Pro Motocross. Dopo una settimana di lavoro per recuperare dalla caduta e per fare nuovi test e mettere a punto la sua KTM 450 SX-F, il siciliano è pronto per la nuova sfida.

Tony Cairoli:  “A Pala è stato un esordio molto bello per me. Certo, sarebbe potuta andare un po’ meglio senza la caduta nella prima manche, ma ero vicino ai primi cinque in entrambe le gare. Sono davvero felice di come è andata considerando la mia forma fisica, visto che ho iniziato ad allenarmi in gara solo due o tre settimane fa. Prima, ho solo testato per il team e per il reparto la ricerca e sviluppo di KTM e fino a un mese fa non pensavo di correre qui. Era un po’ come se la tua mente volesse fare di più, ma stai attento perché la pista era molto insidiosa e impegnativa, quindi devi semplicemente prendere tutto ciò che viene e crescere un po’ gara dopo gara ma stiamo lavorando nella giusta direzione.”